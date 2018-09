Le tournoi de golf du Canadien amasse plus de 400 000$

Le tournoi de golf du Canadien a récolté plus de 400 000 $ au profit de la Fondation des Canadiens pour l’enfance. Plusieurs joueurs et anciens joueurs du Tricolore étaient présents. La Fondation œuvre, depuis sa création il y a 17 ans, pour le bien-être des enfants les plus vulnérables à travers le Québec.

Photo Chantal Poirier

