Lee Stempniak et Daniel Winnik tentent leur chance avec les Bruins

Les Bruins de Boston ont offert des contrats d’essai professionnel aux attaquants Lee Stempniak et Daniel Winnik, lundi.

Stempniak a déjà été un membre de l’organisation, lui qui a complété la campagne 2015-2016 au Massachusetts. L’Américain de 35 ans a passé les deux dernières saisons avec les Hurricanes.

L’année dernière, il a été limité à neuf points en 37 parties, effectuant au passage un séjour dans les mineures.

Winnik tentera pour sa part de gagner sa place au sein d’une neuvième formation différente dans la Ligue nationale de hockey. En 2017-2018, il a cumulé six buts et 23 points en 81 parties avec le Wild du Minnesota.

Krejci ne va pas en Chine

Le directeur général de l'équipe, Don Sweeney, a également indiqué que David Krejci n’accompagnera pas ses coéquipiers en Chine pour les matchs préparatoires de son équipe contre les Flames de Calgary au mois de septembre.

Krejci ne peut voyager en Asie en raison d’un problème de visa. C’est Colby Cave qui prendra sa place dans la formation.

Les Flames et les Bruins s’affronteront deux fois sur le territoire chinois, soit le 15 septembre à Shenzhen et quatre jours plus tard à Pékin.