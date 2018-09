Les appuis de Legault stagnent en raison de la «boue» de ses adversaires

CHÂTEAUGUAY | Les appuis de la CAQ stagnent en raison de la boue lancée par ses adversaires, a expliqué François Legault.

«Je pensais que ça resserrerait à force d’avoir trois adversaires qui me lancent de la boue. Je prends mon bain et ma douche chaque jour, mais il peut en rester quelque chose», a lancé le chef caquiste lundi lors d’un point de presse à Châteauguay, une troisième visite depuis le début de la campagne dans le fief du libéral Pierre Moreau. Il s’appuie sur des sondages internes.

M. Legault estime que ce barrage de critique est le «lot du favori» et le «prix à payer pour être premier». Il ne croit pas toutefois qu’il a «peaké» trop rapidement dans les sondages et qu’il réussira à convaincre les péquistes et les «libéraux mous» à voter pour la CAQ. Il en appelle d’ailleurs au vote stratégique depuis plusieurs jours.

«Vous allez m’entendre chaque jour d’ici le premier octobre que la seule équipe qui peux battre les libéraux, c’est la CAQ. Préparez-vous», a-t-il lancé. «Un gouvernement de la CAQ serait bon pour tous les Québécois, pour les péquistes, pour les libéraux mous. On a besoin, tous les Québécois, d’avoir un changement et d’essayer une nouvelle équipe», a ajouté le chef caquiste.

Lorsqu’un journaliste lui a demandé si la CAQ n’avait pas «peaké» trop rapidement, M. Legault a rétorqué que sa candidate Isabelle Charest, qui a remporté trois médailles olympiques, pouvait le conseiller pour «peaké au bon moment». Il mise sur le débat de jeudi, le premier de la campagne électorale, pour convaincre plus de Québécois d’appuyer la CAQ.