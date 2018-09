Les copropriétaires ont-ils besoin d’une assurance habitation?

Comme le syndicat de copropriété détient déjà une assurance, on peut se demander s’il est nécessaire pour les copropriétaires d’avoir une assurance habitation. La réponse est oui. C’est que l’assurance du syndicat de copropriété ne couvre pas vos biens.

Votre assurance de copropriété comporte aussi une assurance en responsabilité civile. Par exemple, vous oubliez la baignoire et l’eau déborde, se fraie un chemin et inonde différentes unités. Dans pareil cas, votre assurance interviendrait et votre assureur indemniserait les personnes ayant subi des dommages.

Quoi d’autre couvre l’assurance copropriétaire?

Outre votre responsabilité civile et vos biens meubles, une assurance habitation de copropriétaire couvre aussi les améliorations que vous avez apportées dans votre condo, ou celles que vous avez acquises au moment de l’achat.

En quoi consistent les améliorations?

Il s’agit d’améliorations choisies lors de l’achat ou apportées par vous au fil des ans. Par exemple:

· Une thermopompe que vous avez fait installer;

· Un nouveau revêtement de plancher;

· Un comptoir de granit que vous avez fait installer