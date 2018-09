Les maudits mots, ou les mots maudits...

Le Québec surprend parfois nos amis de la francophonie internationale quand ceux-ci s’intéressent un peu à nos débats.

Et à notre lexique.



Référendum, ce « mot boulet »

Je me souviens d’une discussion à laquelle participait un ami français qui avait longuement vécu en Suisse. C’était chez moi, en 2012. Le Québec était en campagne électorale et Jean Charest insistait sans cesse sur le mot « référendum ».

Négativement, bien sûr. Comme un épouvantail, ou un mauvais présage.

Il a fallu bien expliquer à notre invité le contexte québécois. Comment les fédéralistes avaient travaillé pendant plusieurs décennies pour instiller au mot « référendum » un sens éminemment négatif.

Pas seulement dans le contexte de la consultation du Québec sur son avenir constitutionnel; en insistant autant, pendant des décennies, pour connoter ce mot négativement, les fédéralistes ont réussi à le rendre infréquentable.

Lors de la campagne électorale de 2007, le journaliste (alors au Devoir) Antoine Robitaille avait usé de la formule suivante pour caractériser le mot référendum : un « mot-boulet ». Extrait de son texte :

Puisqu'il le trouve «lourd», le Parti québécois tente d'éviter de plus en plus le mot «référendum» et cherche à lui substituer l'expression «consultation populaire».

Selon le Centre national de ressources textuelles et lexicales, le terme « référendum », dans son analyse étymologique, réfère d’abord de façon générale à la « demande de consultation » en contexte judiciaire ou populaire. Le fait de consulter et d’en référer à ceux dont on est le représentant.

Pour l’ami français qui avait vécu en Suisse, là où le référendum est un acte citoyen banal et nécessaire de consultation citoyenne, difficile de comprendre qu’ici, au Québec, on en soit venu à honnir ce mot et même sa fonction, soit celle de consulter la population.

Le contexte des débats au Québec est pourtant fertile en ce qui a trait à ce type de glissements sémantiques afin d‘instiller une connotation négative à un terme qui, dans les faits, ne l’est pas a priori.

Indépendance : quand le PM Couillard fut gêné par son invité!

Tel est le cas, aussi, du mot « indépendance », qui subit le même traitement que le mot « référendum ».

On se souviendra de la visite du président de l’Islande au Québec qui avait fait sourire les journalistes et tancé un peu son hôte, le PM Philippe Couillard.

C’est que le président de la République d'Islande, Olafur Ragnar Grimsson s’était alors lancé dans un vibrant plaidoyer pour l’indépendance des petites nations lors d’un point de presse commun avec Philippe Couillard en clamant que «L’indépendance en soi ne peut jamais être négative».

Le premier ministre du Canada Jean Chrétien avait bien compris que le terme « indépendance » avait une connotation positive et c’est pourquoi il lui a toujours substitué celui, intrinsèquement négatif de « séparation ».

Le lexique des interdits de nos nouveaux curés

Les nouveaux curés de la rectitude sont déjà à l’œuvre pour imposer une connotation négative à tout ce qui relève de la défense de l’identité québécoise. Ainsi, gare à ceux qui osent s’inquiéter de ce qu’il adviendra de cette identité, et, le plus grave crime de tous, ceux qui insistent pour la défendre...

De sales « identitaires »; que ces curés opposeront à cette assignation qu’il se sont donnée, plus vertueuse, eux, les « inclusifs », grands défenseurs de la « diversité », cet euphémisme se substitue à un autre terme, lui aussi assez lourd merci, le « multiculturalisme ».

Dans cet univers lexical et sémantique éminemment militant, tout sauf objectif, l’indépendantiste pro-laïcité, critique du multiculturalisme, qui ose s’inquiéter de ce qu’il adviendra de l’identité de laquelle il se réclame, fait ni plus ni moins figure de démon, ou de la pire incarnation d’intolérance qui soit.

Le nouvel argument des partisans de l'immigration massive: on peut parler d'immigration à condition de ne jamais lier la question des seuils à celle de l'identité québécoise et de ne jamais s'inquiéter pour cette dernière. Vous savez quoi? On se passera de leur permission. — Mathieu Bock-Côté (@mbockcote) 10 septembre 2018

Ou d’être Mathieu Bock-Côté...

Ce qui de la lorgnette de ces nouveaux curés, revient exactement au même...