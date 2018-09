Levée de l’avis d’ébullition à Brossard

BROSSARD | L’avis d’ébullition d’eau préventif décrété samedi à Brossard a été levé.

L’administration municipale a expliqué, lundi, que «les tests réalisés par l’agglomération de Longueuil ont confirmé que l’eau est propre à la consommation».

Il n’est donc plus nécessaire de la faire bouillir.

La levée de l’avis touche tout le territoire de Brossard.

La Ville a toutefois indiqué, lundi, que des précautions devraient être prises après la levée de l’avis, comme faire couler l’eau de tous les robinets d’eau froide quelques minutes (la même consigne s’applique pour les fontaines et abreuvoirs); vider, laver et désinfecter les machines à glace; purger les robinets extérieurs; et, dans le cas d’un appareil de traitement de l’eau, vérifier les mesures à prendre auprès du fabricant.

Samedi, la Ville de Brossard avait émis un avis d’ébullition d’eau après que des coliformes fécaux eurent été détectés dans son réseau d’aqueduc.