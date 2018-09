Marc Bergevin fonde beaucoup d’espoir en Nick Suzuki

S’il a perdu un franc-tireur en échangeant Max Pacioretty aux Golden Knights de Vegas, dans la nuit de dimanche à lundi, le directeur général du Canadien, Marc Bergevin, est enthousiaste à l’idée d’ajouter le jeune Nick Suzuki à sa banque d’espoir.

«Pour réaliser cet échange, c’était important pour nous d’obtenir un bon jeune espoir en retour», a-t-il indiqué lundi dans le cadre du tournoi de golf annuel de l’équipe.

«À son année de repêchage, nous l’avions au 11e rang sur notre liste, a expliqué Bergevin à propos de sa nouvelle acquisition. Il est capable de joueur aux deux positions [à l’aile et au centre]. Je ne veux pas m’avancer sur la position qu’il occupera quand il jouera pour le Canadien. Nous avons de bons espoirs au centre et avec le départ de Max [Pacioretty], il pourrait probablement jouer à l’aile aussi.»

Suzuki a entamé sa carrière dans le hockey junior à 16 ans. Il est né au mois d’août, donc il était quelques mois plus jeune que ses paires.

«Quand un jeune est capable de tenir tête à des joueurs qui sont huit ou neuf mois plus vieux que lui, c’est quelque chose qu’on regarde, a indiqué Bergevin. C’est bien de voir qu’il peut connaître du succès même s’il est moins âgé.»

À sa première année à Owen Sound, Suzuki a récolté 20 buts et 18 mentions d’aide pour 38 points. Sa production offensive a explosé dès la saison suivante avec 96 points, dont 45 filets.

Le Canadien a également obtenu Tomas Tatar et un choix de deuxième tour en 2019.

Voici sept choses à savoir à propos de ce nouvel espoir de l'équipe.

1. Suzuki est un joueur de centre droitier de 5 pi 11 po et 183 lb qui peut également évoluer à l'aile.

2. Lors de sa plus récente saison dans la Ligue de l'Ontario, Suzuki a inscrit 42 buts et 58 mentions d'aide pour 100 points en 64 rencontres. Il a ajouté 12 points, dont trois filets, en 11 matchs éliminatoires. En saison régulière, il a devancé le deuxième meilleur pointeur de son équipe par 31 points. Ses 100 points lui ont conféré le quatrième rang à ce chapitre dans la ligue.

3. Suzuki a été choisi avec le 13e choix au total de la séance de sélection de 2017. Selon les dires de Marc Bergevin, le Tricolore l'avait au 11e rang de sa liste en vue de ce repêchage.

4. Il se démarque grâce à son intelligence et son Q.I. hockey très élevé. Il possède d'excellentes mains qui lui permettent de réussir des jeux dans un espace restreint. En attaque, il peut se démarquer de toutes sortes de façon en raison de sa vision du jeu et de son tir des poignets vif qui peut surprendre les gardiens adverses.

5. L'athlète de 19 ans devrait logiquement s'aligner avec l'équipe canadienne des moins de 20 ans lors du prochain Championnat mondial de hockey junior. À moins qu'il ne réussisse à se tailler un poste avec le CH...?

6. Ne soyez pas surpris si ceci se produit. Avant l'acquisition de Paul Stastny par les Golden Knights, nombreux sont ceux qui croyaient que Suzuki avait une réelle chance de se tailler un poste avec les finalistes de la dernière Coupe Stanley. Connaissant le manque de profondeur de l'équipe au centre, il pourrait fort bien causer la surprise.

7. Avec cette transaction, le CH ajoute un autre joueur de centre à sa banque d'espoirs. En l'espace d'un an et quelques mois, la plus grande faiblesse de l'organisation a reçu un énorme coup de main.