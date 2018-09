Max Pacioretty et les Golden Knights : le contrat est signé

Acquis du Canadien de Montréal lundi, l’attaquant Max Pacioretty a paraphé une prolongation de contrat de quatre ans et de 28 millions $ avec les Golden Knights de Vegas en après-midi.

Plus tôt dans la journée, des pourparlers ont été amorcées avec le clan de l’Américain et les deux parties se sont entendues sur les termes d’un pacte qui rapportera 10,5 millions au principal intéressé cette saison. Il touchera 7 millions $ durant la campagne suivante et 5,25 millions $ lors de chacune des deux années suivantes.

Pacioretty devait écouler la dernière année d'un contrat de six ans en 2018-2019. Cette entente valait en moyenne 4,5 millions $ par campagne. C'est Allan Walsh qui avait le mandat de négocier cette entente avec le directeur général des Knights, George McPhee.

Le Tricolore a obtenu les attaquants Tomas Tatar et Nick Suzuki, en plus d'un choix de deuxième tour, en retour de Pacioretty, lundi.