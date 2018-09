Nintendo dévoile une édition spéciale de la Switch aux couleurs Pokémon

Nintendo vient tout juste de dévoiler une édition limitée de sa console Switch, qui soulignera le lancement des jeux Pokémon: Let’s Go Eevee/Pikachu. Le bundle est coloré de jaune et brun pour représenter les monstres en vedette.

capture d'écran

capture d'écran

En fait, il y aura deux bundles. Un avec Pokémon: Let’s Go Eevee de préinstallé, et l’autre avec Pokémon: Let’s Go Pikachu. Visuellement, elles semblent être pas mal identiques cependant, avec leur beau brun et jaune, digne de Dwight Schrute.

Voici ce que le kit contient:

Une console

Un dock aux couleurs d’Eevee et Pikachu

Deux Joy-Con (brun, jaune)

Une manette Poké Ball Plus

Une version préinstallée de Let’s Go Eevee, ou Let’s Go Pikachu

capture d'écran

Les bundles seront disponibles le 16 novembre, le même jour de lancement pour le jeu, et seront vendus en Europe, Amérique du Nord et au Japon. Mais, où? Il faudra surveiller les boutiques!