On ne dit pas n’importe quoi

1 « Depuis ces 15 dernières années » est une formule anglaise. On dit : depuis 15 ans.

2 « Aux petites heures du matin » est un calque de l’anglais in the small hours of the morning. On dit : au petit matin.

3 « Aux abords de la route » est une forme fautive. On dit : au bord de la route.

4 L’expression « là pour rester » est un calque de l’anglais here to stay. Il faut dire, par exemple : (une mode) qui est là pour de bon, pour longtemps, qui va durer, mais pas « une mode qui est là pour rester ».

5 En anglais, on dit : many people have come (pluriel). En français, il faut dire : beaucoup de monde est venu à la soirée (et non « beaucoup de monde sont venus à la soirée ».

6 On ne dit pas « faire un estimé des coûts », mais « faire une estimation des coûts ». Estimé est le participe passé du verbe estimer.