Pornographie juvénile: un homme de 30 ans est arrêté à Saint-Jérôme

Un homme de 30 ans de Saint-Jérôme arrêté la semaine dernière pour des infractions criminelles en matière de pornographie juvénile pourrait avoir fait d’autres victimes, croit la Sûreté du Québec.

Youri Corbeil-Ouellette a été épinglé le 6 septembre et a ensuite comparu au palais de justice de Saint-Jérôme sous des accusations d’agression sexuelle, de possession et de distribution de pornographie juvénile, d’avoir accédé à de la pornographie juvénile et de contacts sexuels.

Une perquisition a été effectuée à son domicile, où du matériel informatique a été saisi pour être analysé.

Toute personne qui détiendrait des informations au sujet des comportements de Youri Corbeil-Ouellette est invitée à communiquer avec la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec, au 1 800 659-4264.