Recherche d'emploi : des stratégies pour sortir du lot

Steve Proulx - 37e AVENUE

Publicité géante, CV sur une bouteille de vin, déguisement... Quand vient le temps de postuler à un poste, certains candidats sont prêts à bien des folies pour se démarquer. Mais il existe d’autres stratégies plus sobres pour ne plus passer inaperçu dans le flot de candidatures que génèrent les offres d’emploi.

Ne pas se disperser

Tel un vendeur qui souhaite placer ses produits sur le marché, pour réussir à vous vendre auprès des recruteurs, il faut d’abord apprendre à bien vous connaître (motivations, aptitudes, atouts, points faibles, etc.). Cet effort d’introspection vous permettra de mieux cibler les offres qui correspondent à votre profil, en même temps qu’il vous aidera à articuler votre CV de manière efficace en misant sur vos points forts.

Quand postuler ?

Vous avez remarqué qu’une entreprise affichait régulièrement la même annonce ? C’est certainement le signe qu’elle renouvelle souvent ses effectifs. Au lieu de postuler au moment où tous les autres poissons mordent à l’hameçon, dès que l’offre apparaît, pourquoi ne pas créer un effet de surprise en envoyant votre candidature en différé ? De cette façon, votre CV ne risque pas de se retrouver enseveli sous la montagne de ceux que vos concurrents auront aussi envoyés.

La lettre de présentation

Une lettre efficace est une lettre qui va droit au but. Oubliez les formules redondantes de type « à la recherche d’un emploi, j’ai retenu avec une attention particulière l’annonce que vous avez fait paraître sur le site... ». Au lieu de passer pour une personne sans emploi et désespérée, justifiez votre démarche sous un autre angle en expliquant dès les premières lignes les raisons pour lesquelles vous pensez être le candidat idéal pour ce poste. Et surtout, ne faites pas de votre lettre de présentation une version rédigée de votre CV.

Une touche personnelle

Beaucoup vous le diront : se faire recommander par une connaissance auprès d’un recruteur, c’est déjà accomplir une bonne partie du chemin vers l’embauche. Tout au long de votre recherche d’emploi, privilégiez une approche personnalisée. En amont en entretenant votre réseau de contacts, mais aussi à l’approche d’un entretien. N’hésitez pas à demander des informations complémentaires aux superviseurs pour vous approprier le discours et la philosophie de l’entreprise. En plus de démontrer un certain sens de l’initiative, vous vous ferez remarquer auprès de la personne responsable des entrevues.

Une présence en ligne

La plupart des recruteurs chercheront votre nom sur Google pour obtenir d’autres informations à votre sujet. Pour tirer profit de cette visibilité, tout demandeur d’emploi devrait aussi entretenir son profil en ligne. Du CV numérique au site personnel avec votre nom repris dans l’adresse du site, les possibilités sont nombreuses.

Retenu pour une entrevue ? Ne gâchez pas tous vos efforts dans la dernière ligne droite : à moins d’exceller en improvisation, pensez à vous préparer comme il se doit pour anticiper toutes questions pièges...