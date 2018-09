Sigi Schmid quitte le poste d’entraîneur-chef du Galaxy de Los Angeles

L’entraîneur-chef du Galaxy de Los Angeles Sigi Schmid a quitté son poste, lundi, et sera remplacé par intérim par son adjoint Dominic Kinnear.

«J’ai entraîné à plusieurs niveaux dans le soccer aux États-Unis pendant les 35 dernières années, où je me suis dédié à faire avancer le sport dans notre pays, a indiqué Schmid dans un communiqué relayé sur le site internet du Galaxy. Après plusieurs considérations, j’ai décidé de me retirer du "coaching" pour le moment, mais j’aimerais rester proche du jeu. Avec six matchs à faire à la saison et le fait que notre club se bat pour une place en séries, je comprends que le temps de mon annonce n’est pas idéal. Par contre, je crois que notre groupe de joueurs réussira à faire les séries sous l’influence de "Dom" [Kinnear].»

Mauvaise séquence

Le Galaxy occupe présentement le huitième rang dans l’Ouest, trois points derrière les Sounders de Seattle et le dernier rang donnant accès aux séries dans l’association. Sa plus récente victoire remonte au 29 juillet contre l’Orlando City SC.

L’équipe californienne a affiché un rendement de 12-18-12 depuis qu’elle a réembauché Schmid en juillet 2017, selon l’Elias Sports Bureau.

Le vétéran avait déjà dirigé le Galaxy de 1999 à 2004.

Kinnear, pour sa part, avait été nommé adjoint à Los Angeles au mois d’août l’an dernier. Il avait auparavant été l’entraîneur-chef du Dynamo de Houston, avec qui il a remporté la Coupe MLS en 2006 et en 2007.

Dans sa longue carrière, Schmid a obtenu 266 victoires en saison régulière et en séries éliminatoires, ce qui représente une marque de la Major League Soccer (MLS). Il a remporté la Coupe MLS en 2002 et 2008, en plus de mettre la main sur la coupe U.S. Open à cinq reprises, ce qui est également un record.

En plus d’être à la tête du Galaxy, l’homme de 65 ans a dirigé le Crew de Columbus et les Sounders de Seattle. Schmid est membre du Temple de la renommée de l’association de soccer des États-Unis et celui de l’Université de la Californie à Los Angeles, où il a été entraîneur de 1977 à 1999.