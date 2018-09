Suis-je en train de perdre la tête?

Il m’arrive quelque chose d’étonnant depuis le printemps dernier et ça me rend de plus en plus inquiète. J’ai commencé par avoir très peur qu’il m’arrive un accident d’automobile. Alors j’ai cessé de conduire pour prendre les transports en commun. Quand j’étais au volant, c’était comme si quelqu’un cherchait à m’étouffer pendant que je conduisais. Puis je me suis mise à craindre pour ma vie chaque fois que j’étais assise dans l’autobus. Comme si tous ceux qui m’entouraient étaient des assassins potentiels qui souhaitaient ma mort.

Je me faisais violence chaque matin pour ne pas me laisser aller à ma peur en restant à la maison. D’autant moins que j’ai besoin de mon salaire pour vivre. Mais j’arrivais chaque matin au bureau complètement trempée, et déjà prête à angoisser de nouveau en quittant le bureau pour rentrer à la maison le soir. Les fins de semaine je m’enfermais dans mon appartement pour tenter de récupérer, mais dès le lundi matin l’angoisse me reprenait aux tripes.

Les vacances se sont pointées à mon grand soulagement. Trois semaines pendant lesquelles je me suis enfermée seule chez moi, sortant à peine pour aller faire mes courses afin de pouvoir manger. Le retour au travail fut une catastrophe car je n’étais même plus capable de prendre le bus pour aller travailler sans souffrir le martyr tellement la peur m’étranglait.

Ma mère à qui j’ai parlé de mon état m’a incitée à consulter puisqu’elle avait elle-même souffert de crises de panique jadis dans sa vie.

Résultat, je suis en congé maladie pour un mois et je prends un antidépresseur. Mon congé se terminera dans deux semaines et je ne sais pas quoi faire avec mon problème. Pensez-vous que la paix d’esprit me reviendra un jour ou suis-je à jamais condamnée à vivre dans cet étau d’angoisse qui m’empêche de vivre?

Suis-je une folle en sursis ?

Non vous n’êtes pas folle. Les crises de panique ça se soigne et ça se guérit, à la condition, au-delà de la prise de médicaments, d’y mettre les efforts voulus pour les surmonter. Une psychothérapie ciblée serait de mise. Mais avant il serait intéressant que vous lisiez sur ce phénomène. Dans son livre « La puissance des mots » l’auteure Michèle Larivey traite fort bien du sujet. Il existe aussi des organismes qui permettent à des personnes atteintes de se rencontrer pour échanger sur les méthodes de soins : G.e.m.e., un groupe d’entraide sur l’art de désamorcer le stress et l’anxiété (450) 332-4463 ou (1-866) 443-4363 ainsi que Phobies Zero (514) 276- 3105 ou (1-866) 922-0002