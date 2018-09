Syrie: plus de 30 000 déplacés en raison des récents bombardements sur Idleb

Plus de 30 000 personnes ont été déplacées en Syrie par les bombardements du régime et de son allié russe qui ont visé depuis le début du mois la province d’Idleb et les territoires insurgés adjacents, a annoncé lundi l’ONU.

« Nous sommes profondément préoccupés par la récente escalade de la violence qui a entraîné le déplacement de plus de 30 000 personnes », a indiqué à l’AFP un porte-parole du Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA), David Swanson.

Située dans le nord-ouest syrien, à la frontière de la Turquie, la province d’Idleb et les territoires insurgés adjacents ont été ces derniers jours la cible des bombardements à l’artillerie du régime et des frappes aériennes de Moscou.

Ces violences sporadiques ont fait des morts parmi les civils, selon l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH).

Entre le 1er et le 9 septembre, « nous avons recensé 30 542 femmes, enfants, mais aussi des hommes qui ont été déplacés du sud et du sud-ouest d’Idleb, ainsi que du nord et du nord-ouest de la province (voisine) de Hama », a souligné le responsable onusien.

« La majorité de ces déplacés sont arrivés dans le nord d’Idleb (...) près de la frontière turque », a-t-il précisé.

Quelque trois millions de personnes, dont la moitié sont déjà des déplacés d’autres régions de Syrie affectées par de violents combats, vivent dans la province d’Idleb et les poches insurgées des provinces voisines de Hama, Alep ou Lattaquié, selon l’ONU.

«Pire catastrophe humanitaire»

« Il doit y avoir des moyens de régler ce problème pour que les prochains mois, Idleb ne se transforme pas en la pire catastrophe humanitaire du 21e siècle, avec les plus lourdes pertes en vies humaines », a déclaré Mark Lowcock lors d’une conférence de presse à Genève, où il doit rencontrer des représentants des agences humanitaires de l’ONU face à une offensive qui semble imminente.

Les forces du président syrien Bachar al-Assad, soutenues par la Russie et l’Iran, ont massé des renforts aux abords de la province d’Idleb pour lancer une offensive contre cet ultime fief insurgé.

Le régime syrien et son allié russe ont bombardé dimanche à coup de missiles et de barils d’explosifs la province, alors que samedi les avions de chasse russes y avaient mené les frappes les « plus intenses » en un mois, selon l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH).

Ces bombardements interviennent après l’échec, vendredi, d’un sommet tripartite entre la Russie et l’Iran d’un côté qui soutiennent le régime de Bachar al-Assad, et la Turquie, marraine des rebelles, pour tenter d’éviter un assaut des forces de Bachar al-Assad sur Idleb.

« Il est reconnu qu’il y a là un grand nombre de combattants, y compris des terroristes d’organisations proscrites. Mais je pense qu’il y a 100 civils, la plupart des femmes et des enfants, pour chaque combattant à Idleb », a déclaré M. Lowcock.

Idleb est contrôlée en majeure partie par le groupe jihadiste Hayat Tahrir al-Cham (HTS), issu de l’ex-branche d’Al-Qaïda en Syrie, mais d’autres groupes rebelles y sont également présents.

L’envoyé spécial de l’ONU, Staffan de Mistura, a réclamé déjà plusieurs fois des « routes d’évacuation volontaires », alors que quelque 3 millions de personnes vivent dans la province d’Idleb, dont près de la moitié ont fui d’autres provinces rebelles reprises par le régime de Damas.

M. Lowcock a expliqué que l’ONU s’était préparée à venir en aide à 800 000 personnes déplacées, dont 100 000 pourraient criculer dans les zones gouvernementales et 700 000 autres qui pourraient se déplacer dans un premier temps à l’intérieur de la province d’Idleb.

« Le Programme alimentaire mondial a prépositionné une semaine d’aide alimentaire pour 850 000 personnes », a-t-il dit.

Le conflit syrien a fait plus de 350 000 morts depuis mars 2011. De nombreuses initiatives ont été prises pour mettre un terme à la guerre, mais elles ont toutes échoué jusqu’à présent.