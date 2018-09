Tout le monde aura la gueule de bois au lendemain de cet immense Oktoberfest à 1h de Montréal

De la musique. De la bouffe. De la bière. Beaucoup de bière... Le festival annuel de la brasserie Beau’s est certainement l’endroit tout indiqué où faire le party le 21 et 22 septembre prochain.

Situé à 1h de Montréal, à Vankleek Hill en Ontario, cet Oktoberfest n’a certainement rien à envier aux plus grosses célébrations qui se déroulent habituellement en Allemagne.

Les amateurs de bière pourront déguster plus de 15 bières de Beau’s et 50 bières invitées en fût. Il y aura également plus de 28 kiosques de nourriture où vous pourrez grignoter les meilleurs plats des restaurants du coin, histoire de ne pas boire le ventre vide.

En plus de la bière, une foule de groupes rock, indie et même rap seront de la partie pour faire de ce festival une réussite.

Dubmatique y donnera même une performance le vendredi soir à 19h30.

Le meilleur dans tout ça c’est que vous n’aurez pas besoin d’avoir un chauffeur désigné puisque vous pouvez vous procurer des billets d’autobus à partir de Montréal, Ottawa et Cornwall. Tous les détails ici.

Beau’s Oktoberfest

21-22 septembre

Billets en vente ici

Tous les détails ici

