Un an sans toit et sans indemnisation après le passage d’une tornade

Un couple de Lachute, dans les Laurentides, doit se battre avec sa compagnie d’assurances pour qu’elle l’indemnise, plus d’un an après le passage d’une tornade.

Le 22 août 2017, la maison centenaire des Bélanger-Robertson a été lourdement endommagée par un cyclone. Le toit de la résidence a été arraché par les vents violents.

Encore aujourd’hui, une toile recouvre toujours le toit rapiécé. La compagnie d’assurances Wawanesa, avec qui les propriétaires détiennent une police, n’a rien réglé. Et pendant cette attente, l’intérieur de la demeure se dégrade rapidement.

«Au fur et à mesure, de semaine en semaine, plus il y a de pluie, plus ça tombe, explique la sinistrée, Nathalie Bélanger. Plus ça pourrit, plus ça moisit.»

«Même si on répare, la moisissure va rester là, ajoute son conjoint, Carl Robertson. Ça ne s’enlève pas en claquant des doigts, ça, là.»

La famille reconstituée de cinq enfants a logé dans un motel avant de louer un appartement. Encore une fois, Wawanesa paye mal.

«On est déjà en attente de deux mois de loyer, soutient Mme Bélanger. On attend pour le mois d’octobre. On n’a rien eu. Ça va faire trois mois.»

Les Bélanger-Robertson ont mandaté un expert en sinistre indépendant pour les représenter auprès de Wawanesa.

«On parle d’une perte de 70 000 $, puis maintenant, on est rendu à 250 000 $, parce qu’il faut que la maison soit toute défaite au complet», affirme Pierre Gemme, expert en sinistre indépendant.

Et, non seulement le couple a été victime d’une tornade, mais il a placé ses biens à l’intérieur d’une remise et a été victime d’un vol. Une situation qui a davantage compliqué leur cas, puisque plus aucune compagnie ne voulait les assurer, sauf Wawanesa, à qui le Bureau d’assurance a tordu un bras. Mme Bélanger et M. Robertson devront payer deux fois et demie plus cher leur prime, en trois paiements seulement.

«On doit encore payer l’hypothèque de nos poches, notre logement de nos poches, plus le 863 $ d’assurances si on veut être assurés parce qu’on a une hypothèque. Pour avoir une hypothèque, on doit être assurés, déplore Nathalie Bélanger. On s’est embarqués dans les dettes là-dedans. On est pris à la gorge. On n’en a plus, de moyens!»

TVA Nouvelles a demandé des explications à Wawanesa et attendait toujours une réponse en après-midi lundi.