Un cauchemar d’une semaine

Ses filles ont pris le chemin de Québec en voiture le dimanche soir dans le but de l’accueillir à l’hôpital le lundi. Mais leur mère n’a pas quitté la Gaspésie comme prévu. Son transport a été remis au mardi. Selon ce qui a été dit à la famille, l’avion avait un bris mécanique.

« Ma mère ne s’est pas déshabillée et n’a pas voulu faire sa sieste lundi, parce qu’elle avait peur de manquer l’avion. On n’était pas là pour la rassurer, car on était rendues à Québec », dit Diane LeBrasseur.