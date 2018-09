Un changement devenu nécessaire, selon Geoff Molson

Arrivés à la croisée des chemins, il était temps pour le Canadien de Montréal et Max Pacioretty de se séparer, a indiqué le propriétaire et président de l’équipe, Geoff Molson, quelques heures après la transaction qui a envoyé le capitaine à Las Vegas, lundi.

«Il y a toujours des moments, dans une équipe, où il y a des changements à faire. [...] De temps en temps, il y a une fenêtre ou une situation où c'est le bon moment de faire un échange», a-t-il dit au sujet de Pacioretty, en sous-entendant que celui-ci voulait être échangé.

Molson n’a cependant pas voulu s’avancer sur les raisons qui amenaient le joueur américain à vouloir partir.

«On a décidé aujourd’hui de ne pas entrer dans les détails, a-t-il affirmé. C'était clair, on s'était entendus que c'était la meilleure chose pour lui et pour l'équipe.»

Le président a estimé que le directeur général de l’équipe, Marc Bergevin, a bien géré le dossier dans l’ensemble.

«Ça fait plusieurs mois qu'il travaille sur plusieurs dosser et Marc a très bien fait, je pense, a-t-il observé. C'est sûr que Max est un excellent compteur et c'est un capitaine aussi, mais le marché, c'est le marché et Marc a très bien fait.»

Pas de lien avec le tournoi

Il a aussi assuré que l’équipe ne tenait pas à échanger le capitaine avant la tenue du tournoi de golf de lundi.

«Ça prend deux équipes pour faire un échange et l'autre équipe a décidé hier [dimanche] de vraiment pousser l'enveloppe et avancer dans le dossier et on ne voulait pas que ça sorte avant qu'on l'annonce», a relaté le président.

«Ça s'est terminé vers minuit et on était prêts à faire l'annonce, a-t-il poursuivi. Il n'y a pas de lien entre le fait qu'on est ici et qu'il a été échangé hier soir.»

Rester positif

Avisé du fait que les partisans du club n’ont pas de grands espoirs en vue de la prochaine saison, Molson a préféré se montrer positif.

«Je commence chaque saison optimiste. [...] Nous avons amené de nouveaux entraîneurs, de nouveaux joueurs. Je pense que Marc a identifié son noyau de joueurs qui étaient ici pour rester et il a aussi identifié les changements qu'il voulait faire. C'est ce qu'on a vu cet été. Nous avons un avenir plus prometteur.»

Le propriétaire du club a aussi confirmé que l’organisation effectue présentement de plus grands efforts afin de mousser la vente de billets.

«Après une année difficile, c'est sûr qu'il faut mettre un peu plus d'efforts et c'est ce que vous voyez partout», a-t-il émis.

«Le marché a beaucoup changé depuis cinq ans, a-t-il continué. Avant, on vendait presque tous nos billets en une journée en septembre parce qu'il n'y avait pas de marché de revente. Là, il y a toujours des billets disponibles sur le marché des reventes. Mais les partisans peuvent attendre à la dernière minute, maintenant, s'ils veulent des billets. Les 30 autres équipes ont ce phénomène aussi. C'est à gérer.»