Un prix en Iran pour Nelly et Simon : Mission Yéti

Nelly et Simon : Mission Yéti a été élu meilleur film d’animation du International Film for Children and Youth of Isfahan, un festival de cinéma qui se déroule en Iran.

Entièrement tourné à Québec sous la supervision des réalisateurs Nancy Florence Savard et Pierre Greco, Nelly et Simon est le deuxième long-métrage de la maison de productions 10e Ave a remporté un Golden Butterfly dans ce festival après Le coq de St-Victor, en 2014.

Après avoir récolté près de 45 000 entrées au Québec, Nelly et Simon: Mission Yéti a été vu par plus de 140 000 spectateurs en Russie et en Ukraine.

Selon la productions, il devrait bientôt être présenté en France, en Chine et dans plusieurs autres pays.