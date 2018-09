Une première glamour

TORONTO | Plusieurs vedettes ont foulé le tapis rouge du Festival de Toronto hier soir à l’occasion de la première mondiale de The Death and Life of John F. Donovan, le premier long métrage en anglais de Xavier Dolan. Accompagné de plusieurs des vedettes de son film (dont Kit Harington, Susan Sarandon, Sarah Gadon, Emily Hampshire, Chris Zylka et Thandie Newton), le jeune cinéaste québécois a été accueilli sous les applaudissements lors de son arrivée sur la scène du Winter Garden Theatre avant la projection. Pour expliquer l’inspiration de son film, Dolan a lu au public une lettre qu’il avait écrite à l’acteur Leonardo DiCaprio quand il était petit et qu’il venait de voir Titanic. Dolan et son équipe ont de nouveau été applaudis chaleureusement à la fin de la projection.

Photo AFP

Photo AFP

Photo AFP

Photo AFP

Photo AFP