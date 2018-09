Voitures électriques: Lisée recule sur les cibles contraignantes

SAGUENAY – Jean-François Lisée a descendu en flammes lundi l’idée d’obliger les Québécois à acheter des véhicules rechargeables, même si son parti prévoit interdire la vente de véhicule 100 % à essence à compter de 2035.

«D’aller, aujourd’hui, sur des idées de contraintes et de punitions, c’est vraiment prendre les gens à rebours», a commenté le chef péquiste lors d’un point de presse à La Baie, au Saguenay, pour présenter le plan de son parti contre la crise climatique.

Jean-François Lisée compte plutôt sur une offre plus alléchante de véhicules hybrides et électriques pour éliminer les voitures à essence du Québec. «Nous, on sait, les voitures rechargeables disponibles sur le marché du Québec, sont toutes achetées. On n’a pas besoin de punir, elles s’en vont comme des petits pains chauds. Notre objectif, c’est de répondre à la demande. Et on pense qu’on va pouvoir atteindre cet objectif tout simplement en répondant à la demande.»

Le plan dévoilé lundi par le PQ prévoit pourtant une contrainte importante. Un gouvernement Lisée hausserait les cibles de la loi zéro émission pour que 100 % des véhicules neufs vendus au Québec à compter de 2035 soient rechargeables. À compter de cette date, un constructeur automobile subirait des sanctions financières s’il vend des voitures à essence uniquement.

Jean-François Lisée a d’ailleurs raillé la position de Québec solidaire, qui propose de vendre uniquement des voitures hybrides ou électriques à compter de 2030. «De faire peur au monde, comme le fait Québec solidaire, c’est ne pas créer une acceptabilité sociale pour le passage au rechargeable. Alors, nous, on a une autre méthode, une méthode d’accompagnement positif et on sait qu’on va se rendre à cet objectif», dit le chef péquiste.

Plus de détails suivront.