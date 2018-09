10 films à écouter si vous êtes obsédé par To All the Boys I’ve Loved Before

On n'a absoooolument rien contre le fait d'écouter, puis réécouter le même film encore et encore, mais la diversité, parfois, c’est bien! Voici donc 10 films semblables à To All the Boys I’ve Loved Before avant que votre ami change son mot de passe Netflix!

1. Sierra Burgess Is a Loser

L’histoire de Sierra Burgess, une ado intelligente et talentueuse, mais pas très cool, qui se fait passer pour la fille la plus populaire de l’école afin de séduire le beau Jamey au téléphone. C'est drôle, très, très, très touchant, et Shannon Purser est parfaite.

Oh, et, détail, Jamey est joué par Noah Centineo, Peter Kavinsky dans To All the Boys I've Loved Before!

2. Love, Simon

Simon est proche de ses amis et de sa famille, mais personne ne sait qu’il est gai, jusqu’à ce qu'un autre garçon fasse son coming out sur le blogue de l’école et que Simon décide de lui répondre. C'est dur à croire, mais c'est la première comédie romantique avec un personnage principal gai, et on espère vraiment que ce n'est pas la dernière, parce que le film est génial.

3. The Fundamentals of Caring

Paul Rudd interprète Ben, un homme en plein divorce qui décide de devenir aidant naturel auprès d'un ado qui souffre de dystrophie musculaire, Trevor. Les deux partent en road trip ensemble et rencontrent notamment Dot, jouée par nulle autre que Selena Gomez! C'est un film cute qui a passé inaperçu, mais on vous le conseille fortement!

4. Lady Bird

Lady Bird montre le passage à l’âge adulte de façon honnête. Saoirse Ronan est parfaite et l’ambiance années 2000 nous rappelle notre expérience dans un collège privé avec une jupe à carreaux et des profs beaucoup trop stricts! Ce n'est pas pour rien que le film a été nommé pour plusieurs oscars: c'est un chef-d'œuvre.

5. The Kissing Booth

Parlant d'oscars, ce film n'en gagnera pas, mais c’est un plaisir coupable assumé! Une histoire simple: Elle, incarnée par Joey King, tombe amoureuse de Noah, le frère de son meilleur ami Lee! C’est un film adorable, surtout quand on sait que les deux personnages principaux sortent ensemble dans la vraie vie! Aw!

6. Edge of Seventeen

Hailee Steinfeld est parfaite dans le rôle de Nadine, une ado awkward qui a l’impression que sa vie est ruinée quand sa meilleure amie commence à sortir avec son frère. Coudonc, on devrait la présenter à Lee de The Kissing Booth!

7. Ibiza

Qu’est-ce qui se passe quand une fille part en voyage d’affaires en Espagne et que ses deux meilleures amies décident de la suivre? Si vous avez deviné «qu'elles vont à Ibiza et rencontrent un DJ magnifique avec un accent écossais», vous avez raison! Et c’est étonnamment touchant et drôle.

8. Set It Up

Netflix est en feu dans le domaine de la comédie romantique, et on espère que ça va continuer comme ça! Dans Set It Up, deux assistants tentent de «matcher» leurs patrons travailleurs compulsifs dans le but de moins travailler. Mais plus ils passent de temps ensemble à manigancer, plus ils réalisent qu’ils s’entendent bien. On ne réinvente rien, mais vous allez rire à plusieurs reprises, et le caméo de Pete Davidson, le fiancé d'Ariana Grande, vaut le détour!

9. The Perks of Being a Wallflower

Le film le plus émouvant de la liste, The Perks of Being a Wallflower raconte l’histoire de Charlie, un ado introverti qui commence à s’ouvrir quand il se fait de nouveaux amis. Il tombe amoureux du personnage d'Emma Watson avec les cheveux courts et on le comprend tout à fait. Oh, et le twist de la fin vous fera pleurer!

10. Everything, Everything

Celui-ci pourrait aussi se retrouver dans une liste de films à écouter si vous avez aimé The Fault in Our Stars. C’est une histoire d’amour impossible entre Maddy, une jeune fille qui ne peut sortir dehors parce qu’elle est malade, et Olly, son voisin. Ils sont beaucoup trop cute, et c’est rafraîchissant de voir un peu de diversité dans les films romantiques!

Bonus, toujours au cinéma:

Allez voir Crazy Rich Asians! La première comédie romantique américaine avec une distribution 100 % asiatique repose sur une histoire simple, mais les performances sont parfaites et les décors, à couper le souffle! On rêve encore à la scène du mariage...

*Pour faire le plein d’inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie jean sur Instagram et Facebook!