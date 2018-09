RACINE, Rhé-Jean



À Brossard, originaire de Lacolle, le 8 septembre 2018, à l'âge de 83 ans, est décédé M. Rhé-Jean Racine, époux de Mme Jeannine Dumesnil.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Daniel, Marc (Anastasia), France (Claude) et Carmen (Normand), ses petits-enfants Valérie, Benoit, Frédéric, Charles-Éric, Gabryel, ses arrière-petites-filles Mégann et Anabelle, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au salon funéraire:jeudi, le 13 septembre 2018 de 18h à 21h, vendredi, le 14 septembre 2018 de 18h à 21h et samedi, le 15 septembre 2018 de 9h à 10h30. Les funérailles auront lieu, le samedi 15 septembre à 11h en l'église de Lacolle.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la dystrophie musculaire du canada.