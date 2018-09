BEAUCHESNE LEGRIS

Monique



C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Monique Legris Beauchesne décédée le 4 septembre 2018, à l'âge de 77 ans. Elle était l'épouse d'Yvon Beauchesne et la fille de feu Ruth Laplante et de feu Sylvio Legris.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Pierre (Louise Dupuis), Sylvain (Andrée Laniel), Daniel (Martine Sylvestre) et Claudia; ses petits-enfants Alexandra (Cassy), Marie-Eve (Jean-François), Mathieu (Renée-Susie), Simon (Sophie), Maxime (Karine) et Dérik; ainsi que ses arrière-petits-enfants Milann et William. Elle laisse également ses frères Jean-Guy, François (Chantal), Gérard (Julienne) et Gilles (Irène) ainsi que plusieurs belles-soeurs, neveux, nièces, cousin(e)s, parents et ami(e)s.Le service religieux, en présence des cendres, aura lieu le jeudi 13 septembre 2018 à 14h en l'église Jean XXIII sise au 1194, boul. St-René Ouest à Gatineau. La famille recevra les condoléances à l'église à compter de 13h30.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.La famille désire remercier le personnel du Centre hospitalier de Gatineau pour les bons soins prodigués.Vos messages de condoléances peuvent être envoyés à: