BISSONNETTE, Lucile



Le 7 septembre, à l'âge de 89 ans, est décédée Lucile Bissonnette, épouse de feu Léo A. Roy.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Myrella (Arthur Graham), Marie-Andrée (Claude Fournier), Nathalie (Ron Hagensen) et Marie-Josée (Alain Génier), ses petits-enfants Guillaume Roy Fournier et Stéphanie Fournier (Jasmin Plante), son arrière-petite-fille Lilianne Plante, ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera le mercredi 12 septembre 2018 de 17h30 à 21h30 ainsi que le jeudi 13 septembre dès 9h à:505, BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QUÉBEC, J4J 2H5Tél. 450 463-1900Les funérailles auront lieu le jeudi 13 septembre 2018 à 11h, à la Cocathédrale Saint-Antoine-de-Padoue, coin de la rue Saint-Charles et chemin Chambly, (55 Ste-Elizabeth), Longueuil, Québec J4H 1J3.