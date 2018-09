5 ventes de la rentrée à ne pas manquer

La rentrée est toujours aussi excitante et pour commencer la saison en force, voici cinq ventes en septembre, à ne pas manquer pour une rentrée tout en style.

Pour des jeans

Vente d’échantillons G-Star Raw, Bench et Esprit

Le Groupe Premium Retail récidive et invite le grand public à sa vente d’échantillons des griffes populaires G-Star Raw, Bench, Lacoste, Esprit et plusieurs autres. Je vous conseille d’arriver tôt ou de vous rendre aux heures moins achalandées pour avoir le choix des tailles et des styles. Vous y dénicherez des aubaines sur les pantalons, les tenues de sport, les T-shirts, les espadrilles et plus encore, allant jusqu’à 70 % du prix habituel. J’y ai déjà acheté une paire de pantalons G-Star à 15 dollars qui sont encore comme neufs ! Bon magasinage !

Du 26 septembre au 7 octobre : 4344, rue Garand, Ville Saint-Laurent

Pour un sac à main

M0851 et sa vente d’échantillons

Pour des sacs et des accessoires en cuir de qualité premium, rendez-vous à la vente d’échantillons de luxe de la griffe canadienne M0851. Obtenez des rabais jusqu’à 70 % sur les articles divers. Aussi, la marque est reconnue pour ses blousons de cuir uniques tous faits à la main, ici même à Montréal. À noter que pour la journée de vente VIP, une inscription est obligatoire. Votre billet est toutefois valide pour deux personnes. Rendez-vous sur le site web lesventes.ca.

Le 13 septembre vente VIP et du 14 au 16 septembre : 5555, avenue Casgrain

Épluchette et soldes

Chez Unique Stockroom

La boutique Unique Stockroom est l’une de mes adresses favorites pour le magasinage à rabais. Pour la rentrée, les propriétaires convient le grand public à profiter des soldes de fin de saison sur des griffes comme Lacoste, Jack and Jones, Vans, Only, Vero Moda, Levi’s, Puma, Adidas et d’autres. Du maïs sera offert gratuitement !

Les 15 et 16 septembre : 9455, boulevard Saint-Laurent

Pour les hommes

Vente d’entrepôt chez NH Inc.

L’entreprise de récupération NH Inc vous réserve son lot de nouvelle marchandise de vêtements pour hommes, soldés jusqu’à 75 % de rabais. Rafraîchissez la garde-robe avec des fringues griffées Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Chaps, Ralph Laurent, Nautica et plus encore. Si vous n’avez pas encore découvert l’endroit, on y trouve également des vêtements pour femmes, des produits pour la maison, des articles électroniques et même des jouets !

Jusqu’à épuisement des stocks : 7155, chemin Transcanadienne, Ville Saint-Laurent

Pour des tenues polyvalentes (du bureau au 5 à 7)

Le Château Entrepôt

Des tenues vibrantes, jusqu’à 70 % de rabais. C’est ce que nous promet Le Château Entrepôt, cet automne avec ses coups de cœur de la saison. Mettez la main sur des pantalons pour le boulot à 19,99 $ au lieu de 49,95 $, les vestes à 50 $ au lieu de 79,95 $ ou encore les jupes taille haute à 29,99 $ au lieu de 49,95 $. Passez du bureau au 5 à 7, avec style !