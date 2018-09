LAFORTUNE, Gabrielle



À Châteauguay, le 7 septembre 2018, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Gabrielle Lafortune, conjointe de feu M. Matteo Rocco et prédécédée de ses enfants Claire et Albert Arsenault.Elle laisse dans le deuil sa fille Jeanne Arsenault (Jean-Guy Frégault), son fils Jean Rocco (Teresa Mack), ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, sa soeur Thérèse, autres parents et amis.Exposée au:514-353-9199www.salonfunerairelfc.comle mercredi 12 septembre de 13 à 16 heures et de 18 à 21 heures et jeudi à compter de 9h30.Ses funérailles seront célébrées, jeudi à 11 heures, en l'église paroissiale de Saint-Gérard Magella (2743 route 343) L'Assomption, suivies de l'inhumation au cimetière de l'endroit.