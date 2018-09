CAMIRÉ, Jacques



Le 1er septembre, à l'âge de 65 ans, est décédé Jacques Camiré, conjoint de Sylvie Villeneuve.Il laisse dans le deuil sa fille Mélanie Villeneuve (Luc Demers), ses petits-enfants Matthew et Élizabelle, ses frères Lucien (Claire Lalande), Marcel (Christine Darche), Pierre (Ginette Viel) et sa soeur Claudette (Yves Longtin), ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera pour les condoléances à l'église Saint-Philippe de La Prairie, située au 2750 ch. Edouard VII, St-Philippe, J0L 2k0, le vendredi 14 septembre dès 10h et les funérailles auront lieu à 11h.Vos condoléances pourraient se traduire par un don à la Fondation québecoise du cancer.