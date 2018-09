LEGAULT, Maurice



À Lachute, le 8 septembre 2018, est décédé à l'âge de 92 ans, M. Maurice Legault, époux de feu Mme Yvette Lalande, domicilié à St-André d'Argenteuil.M. Legault laisse dans le deuil ses fils Denis (Francine Guay) et Martin (Nathalie Paquette), ses 7 petits-enfants, ses 9 arrière-petits-enfants, ses belles-soeurs, ses neveux et nièces, autres parents et amis.Les funérailles seront célébrées le samedi 15 septembre à 14h en l'église St-André Apôtre et seront suivies de l'inhumation au cimetière paroissial.La famille reçoit vos condoléances le vendredi 14 septembre de 19h à 22h et samedi, jour des funérailles, à compter de midi à la:Maison funéraire DISTINCTION