POIRIER, Roger



Paisiblement à son domicile, le vendredi 31 août 2018, à l'âge de 99 ans, est décédé monsieur Roger Poirier, fils de Charles Poirier et de Thérèse Arbour, époux de feu Suzanne Comtois, père de feu Yvan Poirier, grand-papa de feu Dean Francis et beau-père de feu André Bernard.Il laisse dans le deuil sa fille Marielle Poirier ainsi que trois enfants qu'il a aimés d'un amour inconditionnel, Ophélie, Flavie et Dario.Une panoplie de remerciements à docteure Catherine Desrosiers du CLSC des Patriotes pour tous les soins prodigués avec douceur et avant tout d'avoir été à l'écoute, docteur Denis Proulx, Linda Lussier infirmière du CLSC, Louise Céré gardienne pour répit confort, Émilie Bouchard du CLSC ainsi que Lucie Roy, travailleuse sociale. Remerciements très particuliers à Chantal, Josée et Germaine du McDonald's de Beloeil pour leurs petites attentions à monsieur Poirier.La famille recevra vos condoléances au:McMASTERVILLE, QC, J3G 0K5Tél. 450 467-4780 www.salondemers.comle samedi 22 septembre 2018 dès 13h. Une célébration en hommage à monsieur Poirier sera célébrée en la chapelle du complexe à 14h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Aline-Letendre.