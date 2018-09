À venir, Alexis Lafrenière

Marc Bergevin a-t-il réalisé un bon coup ? Dans les circonstances, on est porté à croire que oui. Mais il faudra que Nick Suzuki, que bien des recruteurs comparent à Rickard Rakell, des Ducks d’Anaheim, se démarque.

Par conséquent, considérant qu’il s’était bêtement retrouvé dans un cul-de-sac dans le dossier de Max Pacioretty, il a finalement résolu le problème en accueillant un marqueur de 20 buts, dont les Golden Knights paieront près de 10 % du salaire et un choix de premier tour, 13e au total, en 2017.

Tomas Tatar et Nick Suzuki débarquent à Montréal au sein d’une organisation qui ne veut pas reconnaître qu’elle entreprend une période de reconstruction. Marc Bergevin soutient qu’une reconstruction, « c’est on repart à zéro, on vide la place. Non, il n’en est pas question. » Depuis mai 2012 alors que Bergevin prenait les guides, il ne reste plus que Carey Price et Tomas Plekanec. Comment doit-on interpréter ce parcours ?

Pour le plaisir du directeur général, disons qu’on va appeler ça, une période de rénovation. La fondation laisse voir quelques fissures, mais on croit que Carey Price et Shea Weber sauront la solidifier. Pour le reste, il y a beaucoup de travaux à effectuer.

Un premier coup de marteau a été donné.

On ferme le dossier Pacioretty. On ne veut plus en entendre parler dans l’environnement de l’équipe. On l’a expédié le plus loin possible où il retrouvera un entraîneur à qui il voue une grande admiration. En 2012, Gerard Gallant était l’entraîneur adjoint de Michel Therrien. Quand il est parti pour la Floride, Pacioretty a été le premier à vanter les talents de Gallant comme meneur d’hommes. Il a répété le même refrain lors du passage du Canadien à Vegas, l’an dernier. Le président Geoff Molson et

Bergevin se sont assurés que la nouvelle tomberait avant le tournoi de golf. On ne voulait pas une autre guerre de relations publiques.

De la jeunesse

Maintenant, place aux jeunes. C’est du moins le langage que tenaient Bergevin et Geoff Molson. Ils sont optimistes, ils croient que les changements administratifs et sur la surface de jeu donneront des résultats concrets. Maintenant, l’avenir au centre repose sur Ryan Poehling, Jesperi Kotkaniemi et Nick Suzuki. Mais ce n’est pas pour octobre 2018.

Où cela va-t-il mener le Canadien ? On l’ignore. Entre-temps, il ne faut pas oublier que Pacioretty et Alex Galchenyuk ont réalisé 24 % de la production des buts marqués par le Canadien depuis 2013. Comblera-t-on ce manque à gagner avec Tatar et Max Domi ?

On en doute profondément.

De toute façon, les événements qui marqueront la prochaine saison du Tricolore seront dictés par Carey Price. Il n’y a pas d’autres questions à se poser. Il répond aux attentes de la direction et le Tricolore pourra toujours rêver à une participation au tournoi printanier. S’il parvient à démontrer hors de tout doute qu’il n’a rien perdu de ses attributs, ce sera une saison intrigante. S’il fait chou blanc dans sa tentative de faire oublier la dernière année, les dirigeants du Canadien seront confrontés à une situation pour le moins étrange. Que faire en 2019-2020 alors que Alexis Lafrenière sera le joueur le plus convoité de la séance de repêchage 2020 ? Le patineur de St-Eustache est une valeur sûre, un joueur d’exception, le plus talentueux et le plus spectaculaire chez les joueurs francophones depuis Mario Lemieux.

L’affaire Matthews

Les Maple Leafs de Toronto n’ont-ils pas relancé leur concession avec Auston Matthews ? N’ont-ils pas agi de façon à augmenter leurs chances de gagner à la loterie ? Si le Canadien se retrouvait dans cette situation, posséderait-il un plan pour s’inscrire au derby Lafrenière ?

On ne veut pas parler de reconstruction... mais il arrive parfois qu’il y a des situations où tu dois prendre des risques.