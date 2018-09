Au téléphone, peut-on dire « je vous transfère à untel » ? demande Pierre P. Non. On dira plutôt : je vous mets en communication avec untel ou je vous passe untel.

Surtout pas « je vous prête » untel (ouille !). On dit annuler un appel et non canceller un appel. La ligne est occupée, elle n’est pas engagée. Ne quittez pas, restez en ligne, voilà ce qu’il faut dire et non gardez la ligne. On ne place pas et on ne loge pas un appel, on fait un appel, on téléphone... Même de nos jours, il peut y avoir du brouillage sur la ligne.

On ne dira pas alors qu’il y a de la statique sur la ligne. Vous avez perdu votre interlocuteur ? La ligne n’a pas été coupée, la communication l’a été. Mais peut-être la personne a-t-elle simplement appuyé sur un bouton de mise en attente. Non, elle n’a pas mis l’appel en retenue, ce serait impoli et non français. Soyez patient, ne raccrochez pas. Surtout, ne fermez pas la ligne. L’expression est incorrecte.