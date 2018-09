Bonnes adresses autour de l'Université de Montréal

Les vacances sont bel et bien derrière vous et vous jonglez entre votre pile de devoirs non faits, votre emploi à temps partiel et votre vie sociale? Nous vous avons préparé cette liste de bonnes adresses où manger, sortir et étudier à proximité de l’Université de Montréal, pour que vous ne vous cassiez pas plus la tête que vous ne le faites déjà.

Top 3 : où manger?

1. Première Moisson

· Où : 5199 ch. de la Côte-des-Neiges

· Quoi : La populaire chaîne de boulangeries Première Moisson roule sa bosse depuis plus de 25 ans. Ses produits de boulangerie, de pâtisserie et de prêt-à-manger sont reconnus pour leur fraîcheur et leur qualité. On s’y rend pour le déjeuner et le dîner.

2. Tuk Tuk

· Où : 5619A ch. de la Côte-des-Neiges

· Quoi : Le Tuk Tuk propose des plats cambodgiens et thaïlandais à petits prix. Les propriétaires sont un couple originaire du Cambodge qui vous promet des repas maison traditionnels. Apportez votre vin.

3. Kinton Ramen

Photo 24 Heures/Agence QMI, Nadia Lemieux

· Où : 5216 ch. de la Côte des Neiges

· Ouvert depuis peu, ce restaurant spécialisé en nouilles ramen est la deuxième franchise montréalaise de cette bannière torontoise. On y sert des ramens personnalisables et des tapas dans une ambiance décontractée et chaleureuse.

Top 3 : où sortir?

1. La Maisonnée

· Où : 5385 avenue Gatineau

· Quoi : Établie dans le quartier depuis plus de 40 ans, la Maisonnée est LE bar des étudiants de l’Université de Montréal. Les étudiants économisent 15 % sur les repas du midi et les soirées karaoké sont des incontournables.

2. Pub McCarold

· Où : 5400 ch. de la Côte-des-Neiges

· Quoi : Ce pub irlandais offre une large sélection de bières importées et locales en fût et en bouteilles. On y boit aussi du scotch et du whisky. La cuisine, servant entre autres des moules, fish and chips et burgers, est ouverte jusqu’à tard.

3. La Retenue

· Où : 5615A ch. de la Côte-des-Neiges

· Quoi : La Retenue offre le meilleur des deux mondes. En haut, on se détend avec une bière dans une ambiance pub; en bas, on fait la fête, on joue au billard et au baby-foot et on s’époumone au karaoké.

Top 3 : où étudier?

1. Brûlerie Urbaine

· Où : 5252 ch. de la Côte-des-Neiges

· Quoi : L’odeur du café fraîchement torréfié planant dans ce restaurant vous aidera à vous concentrer sur vos études. Vous pouvez y rester de longues heures, puisque la Brûlerie Urbaine sert les déjeuners, dîners et soupers.

2. Caravane Café

Photo 24 Heures/Agence QMI, Nadia Lemieux

· Où : 3506 avenue Lacombe

· Quoi : Ce café toujours bondé d’étudiants est l’endroit idéal pour réviser dans un cadre détendu. Une large offre alimentaire en fait aussi une place de choix pour un dîner rapide entre deux cours.

3. Il Panino

· Où : 3515 Queen Mary

· Quoi : Ce café méditerranéen, le troisième de cette chaîne montréalaise, est reconnu pour ses paninis et salades fraîchement préparés. On y boit du café Lavazza, des smoothies ou du thé en s’attaquant à sa pile de devoirs.