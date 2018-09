BRP a sa nouvelle vedette

Avec son nouveau trois roues vedette Can-Am Ryker, moins cher, lancé hier à Denver, au Colorado, le constructeur québécois BRP espère tripler ses revenus dans cette catégorie d’ici cinq ans.

Vice-présidente BRP Spyder

« On ne peut pas donner les chiffres de recherche et développement, mais on peut vous dire qu’en ajoutant le Can-Am Ryker à ce prix de vente-là, notre marché potentiel triple », confirme au Journal la vice-présidente principale Spyder, Josée Perreault.

Le « petit frère » économique du Spyder fera son apparition au Québec en décembre prochain. Plus léger, avec un centre de gravité très bas, il coûtera 10 500 $, soit deux à trois fois moins que le Spyder qui vaut entre 23 000 et 30 000 $.

« Marché neuf »

BRP mise sur cette gamme de produits destinés à ce « marché neuf » pour gonfler ses revenus. Un peu comme avec son Sea-Doo Spark, elle veut le faire connaître avec un modèle plus abordable pour donner ensuite le goût à ses clients de passer à la gamme suivante.

Avec cette nouvelle mouture, BRP ne s’en cache pas : elle espère rajeunir sa clientèle. Actuellement, l’acheteur type du Spyder a... 62 ans. Son jeune frère, le Ryker, vise surtout les conducteurs deux fois plus jeunes, les trentenaires.

Et qui dit jeune, dit techno. « Grâce à notre plateforme, l’acheteur pourra personnaliser jusqu’à 75 000 items sur son véhicule en magasin », souligne Josée Perreault.

Payer au mois

Pour attirer de nouveaux clients, BRP propose même aux Américains de payer leur trois roues au mois, comme pour les voitures, une pratique très répandue chez nos voisins du Sud, indique Josée Perreault.

Côté légal, BRP dit avoir travaillé fort pour faire connaître les trois roues. Au Québec, ils ne posaient pas trop de problèmes tandis qu’aux États-Unis et ailleurs au Canada, des questions de permis ont retardé les projets de la québécoise.

Aujourd’hui, ce problème est réglé. Plus de 150 écoles de conduite enseignent celle du trois roues.

Un nouveau Ski-Doo ?

Pour la haute dirigeante de la division, Josée Perreault, il est encore trop tôt pour comparer son nouveau venu à trois roues aux marques mythiques qui ont fait la renommée de BRP.

« C’est quand même énorme Ski-Doo et Sea-Doo pour BRP. Je vais rester humble, mais je pense qu’on a quelque chose de bien entre les mains », estime l’ancienne vice-présidente de Oakley.

Depuis le lancement du Spyder, en 2008, plus de 100 000 de ces véhicules ont été vendus.

Cette année, cette division a généré des revenus de 350 millions $. Si BRP gagne son pari en multipliant par trois les ventes de sa filière, elle franchira le cap symbolique du milliard de dollars.

Rappelons que le chiffre d’affaires de BRP est de 4,5 milliards $.

Trois roues Can-Am Spyder

Lancement : 2008

Unités vendues : 100 000

Trois roues Can-Am Ryker

Lancement : 2018

