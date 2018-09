Carlos Desjardins, la «vedette du web», de retour devant le tribunal

La «vedette du web» Carlos Desjardins sera de retour au palais de justice de Québec aujourd'hui, pour son enquête sur remise en liberté.



L’individu de 20 ans qui s’est fait connaître en publiant sur le web des vidéos controversées a été accusé jeudi dernier de production et de distribution de pornographie juvénile.



Desjardins, qui entretient une image fortement polarisante sur les réseaux sociaux, aurait un modus operandi établi, selon la police.



Il rencontrait des filles mineures et finissait par produire «des images à caractère sexuel» de ses victimes pour ensuite les partager. Il «serait très actif», notamment sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Snapchat, ajoute le SPVQ.



Jusqu’à maintenant, au moins deux victimes ont porté plainte contre Desjardins. Cependant les enquêteurs croient qu’il aurait pu faire d’autres victimes qui seraient âgées de 12 à 17 ans.



La police de Québec a d’ailleurs lancé un appel au public vendredi dernier pour obtenir des informations et retrouver d’autres victimes potentielles de Carlos Desjardins.



Le service de police a reçu des dizaines d’appels relativement à cette affaire au cours des derniers jours.