Commerce: un accord possible très bientôt entre Washington et Ottawa

Un compromis pour moderniser l’accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) pourrait être scellé très bientôt, a estimé mardi la ministre canadienne des Affaires étrangères, soulignant qu’elle devait désormais en discuter de vive voix avec le chef du gouvernement canadien.

«Parvenir à un accord va requérir de la bonne volonté, de la bonne foi et de la flexibilité des deux côtés et nous pensons que cela est possible de manière imminente», a déclaré Chrystia Freeland à l’issue de nouvelles réunions à Washington, soulignant qu’il s’agit de parvenir à un accord trilatéral --entre les États-Unis, le Canada et le Mexique.

«Il est très important d’informer le Premier ministre» Justin Trudeau des avancées, a ajouté la chef de la diplomatie canadienne. «Nous devons le briefer en personne», a-t-elle insisté. «Nous devons l’informer du point où nous en sommes».

La renégociation pour moderniser l’ALÉNA, qui lie depuis 1994 les économies des trois pays, a été imposée en août 2017 par le président américain Donald Trump qui considère ce traité comme «le pire» de l’histoire pour avoir détruit des emplois américains, notamment dans le secteur automobile.

Il reproche aussi au traité d’avoir produit un important déficit avec le Mexique.

Le locataire de la Maison-Blanche exige des pays partenaires d’ouvrir davantage leurs marchés aux produits américains.

Si Washington et Mexico sont parvenus à un compromis fin août, les tractations entre les États-Unis et le Canada achoppent jusqu’à présent sur trois points majeurs: un dispositif de règlement des litiges commerciaux (dit chapitre 19), un dispositif protégeant le secteur laitier au Canada et les subventions canadiennes dans le domaine culturel.