Conflit commercial: Ottawa engrange près de 300 millions $ en droits de douane

Le gouvernement fédéral a engrangé près de 300 millions $ depuis qu'il a imposé des surtaxes sur une série de produits américains, incluant l'acier et l'aluminium.

Au printemps dernier, l'administration du président Donald Trump avait frappé le Canada avec des surtaxes de 25 % sur l'acier et de 10 % sur l'aluminium. Ottawa a répliqué le 1er juillet avec des surtaxes similaires sur ces produits, ainsi qu'en ajoutant des droits de douane de 10 % sur une foule de produits.

Ces surtaxes ont permis à Ottawa d'engranger 286,5 millions $ en juillet et en août, montrent des données de l'Agence des services frontaliers du Canada obtenues par l'Agence QMI.

La taxe de 25 % sur les produits d'acier a été la plus rentable pour Ottawa, alors qu'elle a permis d'amasser 133,5 millions $ en deux mois. Celle sur les produits en aluminium, de son côté, a rapporté 43,5 millions $.

Les taxes ajoutées sur divers produits de consommation courante, du ketchup aux bateaux gonflables, ont permis de récolter 109,5 millions $. Les importations de mouchoirs et autres serviettes à démaquiller ont notamment permis d'amasser 7,1 millions $, tandis que le café a généré des droits de douane de 6,5 millions $. Les importations de bouteilles d'eau ont, pour leur part, permis à Ottawa de percevoir 3,9 millions $ de plus qu'à l'habitude.

16,6 milliards $ de produits taxés

Avec ses surtaxes, Ottawa cible l'équivalent de 16,6 milliards $ de marchandises importées des États-Unis, soit l'équivalent de la valeur des exportations en produits d'acier et d'aluminium du Canada vers le sud de la frontière.

Les États-Unis avaient décidé d'imposer des tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium pour tous les pays le 1er mai. Le Canada et le Mexique, en pleine renégociation de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), avaient été temporairement exemptés, mais les surtaxes ont été remises en place le 1er juin. À ce jour, seuls quelques pays, comme l'Australie, le Brésil, l'Argentine et la Corée du Sud, ont droit à une exemption pour l'une ou pour les deux taxes.

Le département des douanes et de la protection de la frontière des États-Unis estime que ces taxes, qui avaient été imposées pour protéger l'industrie américaine au nom de la sécurité nationale, ont permis d'amasser 1,8 milliard $ US sur l'acier et 535 millions $ US sur l'aluminium.

De janvier à juin 2018, 20 % de l'acier importé par les États-Unis a été acheté au Canada, estime le département américain du commerce. Les producteurs canadiens ont ainsi écoulé 3,3 millions de tonnes métriques de produits d'acier au sud de la frontière.