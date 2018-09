GEOFFRION, Jacques



À Laval, le 6 septembre à l'âge de 91 ans, est décédé M. Jacques Geoffrion, époux de feu Mme Louise Ouellette.Il laisse dans le deuil ses filles Mimi (Norman Guay), Claire (Martin Galipeault) et Nicole (Vida), ses petits-enfants Jean-François (Annie), Tim (Chloé), Pierre et Hugo, ses arrière-petites-filles Lorianne et Béatrice. Il laisse également dans le deuil sa soeur Suzanne (Denis Presseault), ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances au complexe:le samedi 15 septembre de 13h à 16h30 suivi par un hommage à sa vie au salon même.Nous tenons à remercier tout spécialement la grande famille du CHSLD Santé Courville de Laval qui a été d'un soutien inestimable et qui lui a prodigué des soins avec amour et tendresse.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur ou au CHSLD Santé Courville de Laval.