BOURDAGES, Gérard



De Laval, le 4 septembre 2018, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Gérard Bourdages, époux de Mme Jeanne Lepage.Précédé de son fils Daniel, il laisse dans le deuil ses enfants Chantal et Roch ainsi que ses petits-enfants Cédric et Noémie.Il laisse également ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 16 septembre de 14h à 17h et de 19h à 22h, et le lundi 17 septembre dès 9h au:FABREVILLE, LAVAL (450) 473-5934Les funérailles seront célébrées ce même lundi à 11h en l'église de Sainte-Rose-de-Lima, suivies de la mise en columbarium au complexe de Fabreville.