Dans la garde-robe de... Florence K

Pour se prêter à l’exercice de cette chronique en « entre-saison­­­ »­­, Florence K a puisé dans ses essentiels de l’été qu’elle pourra bientôt agencer à des blousons, des pulls ou des vestes dans les semaines à venir. « J’ai deux garde-robes, l’une pour l’été qui se compose surtout de pièces colorées ou avec des motifs, et une pour l’hiver dans laquelle on retrouve surtout des articles foncés et sobres », précise la chanteuse.

Parmi les vêtements qui passent d’une saison à l’autre, elle liste les chemises blanches, les jeans bleus et les blazers noirs, sans oublier son must de la scène au quotidien, la petite robe noire. « J’en ai plusieurs, que j’accessoirise avec de jolis bijoux et d’une paire de mes “belles” chaussures. Je chausse du 11, alors ce n’est pas toujours facile de trouver chaussure à mon pied. Il y a quelques années, j’ai décidé d’investir dans des chaussures griffées qui sont durables », dit Florence. Cette forme de consommation colle à sa philosophie de vie. « J’ai horreur de la junk fashion et de la junk jewellery. Il faut faire des achats responsables qui ne contribuent pas au désastre planétaire de surconsommation. »

Récemment, lors d’une soirée, Florence a rencontré la joaillière Caroline Arbour et ce fut un girl crush. « Nous avons plusieurs points en commun. Nous sommes des femmes, des mères, nous vivons des défis similaires dans nos domaines respectifs, nous sommes souvent sur la route, nous sommes des guerrières persévérantes », énumère-t-elle. Il n’en fallait pas plus pour que naissent une amitié et une relation d’affaires.

« Florence représente si bien la marque que je lui ai proposé de devenir ambassadrice de Scaro. Au cœur de ma collection, on retrouve le scarabée, qui symbolise la force intérieure grâce à sa carapace, qui sert de protection et donne du courage. Toutes deux, nous croyons aux valeurs mythiques et mystiques des bijoux », ajoute Caroline Arbour. Le moment était opportun puisque la joaillière annonce que sa collection, une marque de joaillerie québécoise, fera officiellement son entrée à la Maison Birks, au Square Phillips.

♦ Florence anime la nouvelle émission C’est formidable cet automne sur CBC Radio One et CBC Music.

♦ Son album Estrellas est en magasin. Photo Agence QMI, Dario Ayala

« Cette robe est un souvenir de mon voyage à Londres. Je l'ai dénichée au Camden Market, mon quartier préféré de la ville. On peut y retrouver plein de pièces originales qui sont introuvables ailleurs. »

« J'aime beaucoup les bijoux qui ont une histoire ou une symbolique. Ce pendentif est un hommage à la maternité. La perle représente le ventre d'une femme enceinte. Il s'inspire de la mythologie égyptienne. De plus, il est fini des deux côtés, donc même s'il pivote, il sera beau. »

« Parfois, j'aime bien la simplicité d'une chemise blanche et d'un pantalon noir, car ils servent à mettre en scène une pièce. Ces boucles d'oreilles et ce collier iridescents, faits avec les élytres de scarabées, ont de la personnalité. Ils emmènent une tenue plus loin ! Ils sont de qualité, faits à la main en Abitibi et ils vont perdurer dans le temps, de génération en génération. »

« J’aime beaucoup l’aspect pratique de la combinaison, surtout si elle est dans un imprimé. En l’enfilant, je n’ai qu’à penser à mes chaussures et mes bijoux, pas besoin d’agencer des vêtements, plaisante la chanteuse et animatrice. La couleur en a aussi fait une pièce coup de cœur. »

« Je vais me marier avec mon chum, Ben Riley, le 17 novembre prochain. Ma bague a été conçue par Caroline [Arbour de Scaro]. Je ne voulais pas acheter quelque chose en boutique. Je voulais que ma bague ait une signification particulière. L’anneau a appartenu à ma grand-mère. Le bijou a presque cent ans ! Alors que le diamant nous a été offert par la grand-mère de mon chum. C’est un bijou qui a déjà une histoire. »

4 questions mode à Florence K