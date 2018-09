Derniers mois mouvementés

Il y a déjà quelque temps que le parcours de Max Pacioretty avec le Canadien tirait à sa fin. La question était surtout de savoir à quel moment Marc Bergevin parviendrait à transiger son capitaine des trois dernières saisons. Au fil des derniers mois, les indices tendant en ce sens étaient nombreux.

À l’approche de la date limite des transactions, le nom de Max Pacioretty circule abondamment dans les rumeurs de transactions. Sa saison difficile et son statut contractuel ne sont pas étrangers à toutes ces spéculations.

Alors que tous les directeurs généraux sont réunis à l’occasion du repêchage, Pacioretty passe à un cheveu de passer aux mains des Kings de Los Angeles. Toutefois, l’incapacité de l’Américain à s’entendre avec les Kings met un frein à cette transaction. Dans la même foulée, on apprend que Pacioretty change d’agent. Il quitte Pat Brisson pour se joindre à Allan Walsh.

L’incertitude concernant son avenir incite Pacioretty à repousser le plus tard possible la tenue de son tournoi de golf caritatif annuel. Dans la foulée, une controverse éclate. L’état-major du Canadien n’aurait pas prévu y prendre part. Celui-ci est finalement présent. Toutefois, la poignée de main froide entre Marc Bergevin et son capitaine permet de comprendre que les deux parties sont irréconciliables.