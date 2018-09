Dictionnaire à l’usage des petits lapins (5)

Ah ah ! Vous pensiez que mononcle Richard était parti pour toujours ?

Eh bien, non ! Me revoici avec d’autres définitions qui permettront aux petits lapinous de mieux comprendre le monde complexe des grandes personnes !

HUMILITÉ

L’humilité, selon le dictionnaire, est le « trait de caractère d’un individu qui se voit de façon réaliste ».

Bref, une personne qui se voit telle qu’elle est, qui ne se raconte pas d’histoire sur elle-même.

C’est un trait de caractère que tu devrais développer, mon cher lapinou.

Toute la journée, tu ne cesses de juger les autres du haut de tes grands principes appris à l’université.

Un tel est raciste ! Un tel est misogyne ! Un tel est homophobe ! Un tel fait du « body shaming » !

Je m’excuse, mais... pour qui tu te prends, au juste ?

Tu te crois meilleur que tout le monde ?

Regarde-toi dans le miroir.

Tu ne t’es jamais retourné dans la rue pour regarder les jambes d’une jolie fille ?

Tu ne t’es jamais dit, en regardant une personne qui était habillée comme la chienne à Jacques : « Woah, cette personne est vraiment habillée comme la chienne à Jacques » ?

Tu n’as jamais regardé de la porno ?

Tu trouves vraiment qu’une personne qui pèse 400 livres est aussi désirable qu’une personne qui en pèse 150 ?

Tu ne t’es jamais dit : « Les Chinois conduisent vraiment mal, quand même » ?

Tu accepterais de te promener à Montréal-Nord à deux heures du matin en comptant ton argent ?

Descends de ton piédestal.

Même si tu te prends pour un saint, tu n’es rien d’autre qu’un être humain, avec ses défauts, ses faiblesses.

Et ses préjugés.

CONFORMISME

Je sais que tu crois que tu es spécial, mais dans le fond, tu es banal, affreusement banal.

Tu as le même tatouage que tout le monde. Tu as le même piercing que tout le monde. Tu as le même bandana que tout le monde. Tu as la même barbe que tout le monde.

Tu portes le même t-shirt du Che que tout le monde. Et tu scandes les mêmes slogans que tout le monde.

Tu crois que tu représentes la contre-culture alors que tu es au contraire tout ce qu’il y a de plus mainstream, tout ce qu’il y a de plus conventionnel.

Tu penses que tu te rebelles alors que tu te conformes.

Tu crois que tu es à contre-courant de la mode alors que tu es une victime de la mode.

Des « originaux » comme toi, il y en a des milliers.

Tu es contre le système capitaliste, tout contre. Avec ton iPad, ton iPod et ton iPhone.

Révolutionnaire, toi ? Fais-moi rire !

CARICATURE

Tu trouves qu’une caricature de Serena Williams est raciste et sexiste, car on la montre avec de grosses lèvres, de grosses cuisses et un gros derrière ?

Mais elle a de grosses lèvres, de grosses cuisses et un gros derrière !

Quand un caricaturiste se moque du poids de Gaétan Barrette, tu hurles de rire, mais quand le même caricaturiste se moque du poids d’une femme connue, tu trouves que c’est sexiste ?

Hypocrite !