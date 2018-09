Eugenie Bouchard s’incline de nouveau

La Québécoise Eugenie Bouchard a plié l’échine en deux manches identiques de 6-4 devant la Japonaise Nao Hibino, mardi, dans un match de premier tour au tournoi de Hiroshima.

Détentrice d’une invitation des organisateurs, la gagnante a disposé de la 111e joueuse mondiale en 1 h 28 min.

Confrontée à la 138e meilleure raquette du circuit de la WTA, Bouchard a concédé son service à six reprises et a réalisé quatre bris en sept occasions. Elle a commis trois doubles fautes et claqué un as, conservant un pourcentage d’efficacité de 59 % sur ses premiers services.

Hibino a dominé 67-60 au chapitre des points remportés.

«Genie» avait également été vaincue lors de sa première sortie au tournoi de Chicago, la semaine dernière. Elle avait atteint le deuxième tour des Internationaux des États-Unis après avoir enlevé les honneurs de trois rencontres de qualification.