KAY, Leonard



À Laval, le 7 septembre 2018, à l'âge de 89 ans, est décédé Leonard Kay, époux de Huguette Demers.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Danielle, ses petites-filles Kayla et Katia ainsi que leur père Benoit Trempe, sa soeur June (feu Nelson), sa belle-soeur Florence (Dealy), neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 3517 boul. Lévesque, Chomedey, Lavalle jeudi 13 septembre 2018 de 14h à 17h et de 19h à 21h, le vendredi 14 septembre dès 11h. Suivront les funérailles en l'église Saint-Maxime, 3700 boul. Lévesque O., Chomedey, Laval, à 13h. L'inhumation se fera au cimetière Notre-Dame-des-Neiges.