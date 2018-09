Coupe Banque Nationale: Françoise Abanda passe au tour suivant

La Montréalaise de 21 ans a eu besoin de trois manches de 4-6, 6-2 et 6-2 avant d’officialiser le triomphe face à la Tchèque Tereza Martincova. Après un départ où elle semblait plutôt déstabilisée par l’agressivité de sa rivale, Abanda a pris le contrôle en remportant plusieurs échanges spectaculaires.

« C’était quand même une joueuse coriace. J’ai vraiment fait de mon mieux. Je me suis battue à tous les points et je suis contente de passer au prochain tour. J’aimerais me rendre en finale, mais c’est un match à la fois », a-t-elle commenté.