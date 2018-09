Gigi Hadid révèle ses soins préférés pour la peau et ils sont vraiment pas chers

Entre deux défilés à la Semaine de la mode de New York, Gigi Hadid a révélé à Teen Vogue quels sont ses produits favoris pour la peau. La réponse est assez surprenante et surtout, abordable!

Gigi Hadid est définitivement LA mannequin la plus en demande, puisqu'elle défile pour (presque) tous les grands designers, dont Anna Sui, Tom Ford, Ralph Lauren et Prabal Gurung. C’est donc pas le moment pour elle d’avoir un bouton, mettons!

Mais Gigi a la situation sous contrôle, puisqu'elle se promène en tout temps avec ses soins préférés pour la peau.

Elle explique que même si elle a accès aux produits les plus luxueux du monde, elle préfère garder ça simple. Elle magasine donc à la pharmacie pour ses soins! Oui oui, la pharmacie, comme toi et moi. #LesStarsSontCommeNous.

Elle croit aussi que plus on utilise de produits différents, plus on habitue notre peau et plus elle en aura besoin pour être belle et lumineuse. Elle opte donc pour 2 ou 3 classiques qui fonctionnent et qui, surtout, sont ultra facile à dénicher!

Premièrement, Gigi capote sur l’exfoliant pour le visage à l’abricot de St Ives (4,50$), disponible sur walmart.ca.

Elle l’utilise après avoir nettoyé sa peau pour se débarrasser des impuretés et redonner de l’éclat à son teint.

Elle aime aussi alterner avec un autre coup de coeur: le nettoyant exfoliant sans huile au pamplemousse de Neutrogena (10$), disponible sur walmart.ca.

Quand elle ne défile pas, une fois que sa peau est propre grâce à ces deux exfoliants, Gigi tente de ne pas porter de maquillage.

Par contre, elle aime ajouter une touche de lumière avec son autre produit favori: le bâton Master Strobing de Maybelline (13$), disponible sur maybelline.ca.

Elle en applique une touche sur l’os de la joue et le nez pour un look ultra naturel, mais quand même glowy.

Bon, selon nos calculs, on a besoin de 27,50$ pour avoir l’air d’une supermodel! Génial.

