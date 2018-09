Grand coup de balai chez V

Un grand ménage s’est opéré chez V. Avec la mise en orbite de cinq nouvelles émissions axées sur le «divertissement intelligent», un habillage visuel rafraîchi et un slogan évocateur, #Vchange, le message est clair: la chaîne se veut plus élégante et met définitivement au rancart les produits plus salés, à la «Célibataires et nus», qui l’ont déstabilisée dans le passé.

Toutes ces modifications sont le résultat de l’entrée en poste, il y a un an, de Brigitte Vincent, à titre de vice-présidente contenu de Groupe V Média. De son propre aveu, celle qui dirigeait auparavant Historia et Séries+ a voulu «assainir la chaîne».

«Je trouvais que ça s’en allait dans toutes les directions», a confié Brigitte Vincent en entrevue avec l'Agence QMI.

«Ce n’était pas cohérent. Tout le monde nous le disait, le public comme les gens de l’industrie. L’idée était d’avoir un fil conducteur clair», a-t-elle ajouté.

«Tout ce qui était "trash", vulgarité, dénudé, ça n’existe plus sur V. Ça faisait fuir les commanditaires, et ce n’est pas ainsi que tu vas chercher les meilleures têtes d’affiche», a donc décrété Brigitte Vincent.

Des retouches partout

Conséquemment, non seulement la grille de V – la plus jeune des chaînes télévisées généralistes québécoises – s’enrichit cet automne de cinq nouveaux rendez-vous visant essentiellement les 35-44 ans («Je suis chef», «Bootcamp», «Moment décisif», «Ne jamais faire à la maison» et «Vendeurs de rêve»), mais toutes les productions déjà existantes renouvelées ont également été nettoyées d’un coup de balai, d’«Un souper presque parfait» au «Show de Rousseau», qui durera maintenant 45 minutes au lieu d’une heure. Jean-François Breau s’amène à la barre de «La guerre des clans» dans un studio plus vaste et aéré.

Même «Rire et délire» est passé à l’examen et se présente désormais dans un enrobage plus léché et une narration plus sobre de Bruno Landry. Le dernier droit de 2018 sera en outre celui, à V, d’«Occupation double Grèce», et «L’Arbitre», qui en sera à sa dernière saison, donnera ses ultimes coups de maillet. Brigitte Vincent a aussi mis à mort «Taxi payant», qui s’effritait, estime-t-elle.

À l’hiver, on retrouvera «L’amour est dans le pré» et «Mets-y le Paquet», et Phil Roy et Patrick Groulx s’inviteront à l’antenne avec deux autres formules inédites, le «talk-show» «Phil s’invite» et «Maître du chantier», une compétition opposant des travailleurs de la construction.

Le mot-clic #Vchange circule depuis quelques semaines sur les réseaux sociaux et s’accompagne dorénavant d’une image complètement revampée, signée Studio Feed et Troika, qui se remarquera dans toutes les autopromotions et le design graphique de V.

La nouvelle programmation de V sera en vigueur le 17 septembre.