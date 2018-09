Horizon américain pour le nouveau film de Kim Nguyen

«The Hummingbird Project», nouveau long métrage du réalisateur québécois Kim Nguyen, aura la chance de séduire le public américain. Le distributeur The Orchard en a acquis les droits, a-t-on appris dans un communiqué émis mardi.

Mettant en vedette Jesse Eisenberg et Alexander Skarsgard dans les rôles principaux, le drame s’intéresse à deux cousins habitant à New York dont le rêve, qui leur permettrait de gagner des millions $, est de passer un câble en fibre optique directement du Kansas au New Jersey. Ce ne sera toutefois pas chose facile que de le réaliser.

Salma Hayek et Michael Mando font aussi partie de la distribution de l’œuvre.

Présenté en première mondiale au Festival international du film de Toronto samedi, «The Hummingbird Project» est attendu sur les écrans des salles obscures du Québec au printemps 2019. Sa date de sortie n’a pas été arrêtée.

Le plus récent film de Kim Nguyen, «Regard sur Juliette» a été proposé plus tôt cette année.