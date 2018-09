Il transforme sa vieille Cadillac en dameuse

Un Britanno-Colombien a mis en vente voiture particulièrement inusitée sur Craigslist. En fait, il s’agit carrément d’une fusion entre une Cadillac 1989 limousine ainsi qu’une dameuse Bombardier SV250.

À lire aussi: Ce Cadillac à vendre au Québec vous donnera l’impression d’être une Barbie

Comme on peut le constater sur les photos, les roues arrière ont été troquées contre des chenilles alors que celles en avant ont laissé leur place à des skis. On remarque aussi que les ailes ont été remplies afin que la silhouette soit plus fluide et que des longs tuyaux d’échappement longent les bas de caisse.

Sur Jalopnik, on apprend qu’à l’origine, celui qui en est l’actuel vendeur s’est vu proposer cet audacieux projet dans le cadre d’un tournage cinématographique. À ce moment, la Cadillac lui a tout simplement été donnée. Pour réaliser la transformation, il a utilisé une multitude de pièces provenant de diverses dameuses.

Sous le capot loge dorénavant un petit bloc V8 empruntée d’un véhicule Chevrolet. Quant à la transmission, il s’agit d’une boîte automatique TH350 à trois rapports.

Craigslist

Dans sa configuration, cette Cadillac ne peut dépasser les 25 km/h.

Le vendeur précise que ce véhicule qui n’a rien de banal a été utilisé pour la dernière fois il y a deux ans.

En ce qui concerne l’habitacle, il n’aurait pas été retouché.

Située à North Vancouver, cette Cadillac prête à affronter la neige est à vendre pour la somme de 6000 $ CAN.